أرمينيا: مقتل أحد جنودنا بنيران أذرية

لقي جندي أرميني مصرعه بنيران أذرية الأحد في المنطقة الحدودية بين البلدين، حسب وزارة الدفاع الأرمينية.

وذكرت الوزارة “في صباح 23 من أبريل/نيسان، تعرض موقع أرمني في منطقة سوتكا (في إقليم جيغاركونيك الحدودي مع أذربيجان)، لإطلاق نار معادي، أصيب الجندي في الوحدة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الأرمينية، أرتيم أرسينوفيتش بوغوسيان، بطلق ناري مميت”.

في وقت لاحق، رفضت وزارة الدفاع الأرمينية اتهامات أذربيجانية بأن الجيش الأرمني بادر بإطلاق النار على مواقع أذربيجانية على الحدود.

وأضافت الوزارة “بيان وزارة الدفاع الأذربيجانية الذي يفيد بأن القوات المسلحة الأرمينية قامت في 23 أبريل، بفتح نيران أسلحتها على مواقع أذربيجانية واقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من الحدود الأرمنية الأذربيجانية هي معلومات مضللة جديدة”.

المصدر: روسيا اليوم