البرلمان السويدي يوافق على إرسال 400 جندي إلى السودان لإجلاء السويديين

قرر البرلمان السويدي في اجتماع طارئ الأحد، إرسال قوة مسلحة يقدر عدد أفرادها بـ400 جندي إلى السودان للمساعدة في إجلاء السويديين من هناك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السويدية.

ورفضت الناطقة باسم القوات المسلحة السويدية غونا غروفيلدز التعليق على موعد تنفيذ العملية أو ما إذا هناك تعاون مع دول أخرى، وقالت “لا يمكنني الخوض في أي تفاصيل حول المهمة لأسباب أمنية، لكننا تلقينا تكليفا من الحكومة بشأن ذلك”، وتابعت “نرى أن الوضع الأمني في السودان خطير للغاية ولا نرى مؤشرات على أنه سيتغير في الوقت الحالي. لذا فنحن نتابع الوضع عن كثب”.

بدوره أكد وزير الدفاع السويدي بال جونسون أن “الجهود ستتم بسرعة قصوى”، مشيرا إلى أن “القوات المسلحة عملت بجهد مكثف على هذه القضية ولديها مستوى عال من الجاهزية العملياتية”.

المصدر: روسيا اليوم