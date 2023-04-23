الشيخ نعيم قاسم: لنحسم خيارنا باختيار الأقرب إلى الفوز بالرئاسة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2023 - 16:16

الشيخ نعيم قاسم: لنحسم خيارنا باختيار الأقرب إلى الفوز بالرئاسة

منذ 2 ساعة 23 April، 2023
الشيخ نعيم قاسم
لبنان

غرّد نائب ألامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على حسابه عبر تويتر “الصورة على حالها منذ ستة أشهر. مرشح رئاسي لديه عدد وازن من أصوات النواب هو الوزير السابق سليمان فرنجية، ومرشح تبحث عنه كتلٌ تصنِّف نفسها في المعارضة ولم تصل إلى اتفاق عليه حتى الآن، من بين عددٍ من المرشحين ليس لأحدٍ منهم أصوات وازنة.

البلد أمام مرشحين: أحدهما جِدِّي والآخر هو الفراغ، وكل المؤشرات المحلية والتطورات الإقليمية لا تنبئ بتغيُّر المشهد. لنحسم خيارنا اليوم باختيار الأقرب إلى الفوز بالرئاسة، بالحوار وتذليل العقبات لإنقاذ البلد، وعدم إضاعة الوقت سدًى بتحقيق النتيجة نفسها بعد طول انتظار”.

المصدر: تويتر

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