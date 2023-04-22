الشيخ يزبك: للاجتماع لانتخاب رئيس جمهورية يُخرج لبنان من الفراغ

اشار رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك عن “أننا اليوم نتغلب على إهمال الدولة وعلى فقد الدولة والسلطة التي لا أثر لها في حياتنا، والاوضاع تزداد بؤساً بعد بؤس في الواقع الاجتماعي، لذلك نستطيع أن نتغلب عبر مدّ يد العطاء إلى بعضنا البعض لنبني مجتمعًا لا ينهار أمام اي عاصفة من العواصف”.

وخلال خطبة صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد الإمام علي (ع) بمدينة بعلبك تابع الشيخ يزبك: “نناديهم لكي يجتمعوا ويلتقوا ليحموا حقوق هذا الوطن وحقوق المواطن، فلبنان ليس عاجزًا، وفيه كل مقومات الدولة ولكن هناك من يتسلّط على هذا الوطن، ويجب أن يجتمعوا ويلتقوا لانتخاب رئيس جمهورية يخرج لبنان من الفراغ، ومن هناك تنطلق المسيرة لتشكيل حكومة، لتحيا المؤسسات التي نحلم بها لبناء دولة قوية عزيزة يكرم فيها المواطن”،

وقال “اليوم هو يوم عيد المقاومين الذين يقاومون العدو للحفاظ على هذا الوطن ويقاومون أعداء الله من أجل حصانة أهلهم وأعراضهم ومن أجل ما يخططه الآخرون، اليوم يرابطون على الحدود لمواجهة العدو الإسرائيلي ولمواجهة كل المخططات”.

وأضاف: “هذا اليوم هو يوم الجرحى، يوم الشهداء، يوم العوائل الذين لبّوا النداء لأجل مواجهة المتآمرين علينا، هذه المقاومة هي الوصية الأساس لسيد المقاومة فعلينا أن نحافظ عليها بمقاومة مسلحة فكرية اجتماعية ثقافية”.

واكد الشيخ يزبك “أننا اليوم أمام التغيرات الموجودة في العالم وفي المنطقة، نريد أن تحيا فلسطين وتحيا القدس لانه بدون فلسطين لا تحيا الأمة الإسلامية ولا الأمة العربية، الأمة تكون أمة عندما تحيا بمقدساتها وتصون وتحارب من أجل مقدساتها”.

المصدر: العهد