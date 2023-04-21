تقرير مصور | زيادة الدولار الجمركي تبلع الرواتب

في غضون أربعة أشهر تبدل سعر الدولار الجمركي في لبنان ثلاث مرات، فكيف ينعكس ذلك على القدرة الشرائية، وأسعار الأسواق ؟

الدولار الجمركي، بأرقام جديدة.. 60 الف ليرة ، بهدف زيادة واردات الخزينة وتغطية زيادات القطاع العام. لكن وبالاستناد الى التجربة، هل فعلاً يرتد ارتفاع الدولار الجمركي زيادة وافية ووافرة إلى الخزينة.

زيادة وهمية، طالما أن سعر دولار السوق الفعلية أعلى وأسرع في الارتفاع، ومع انخفاض القدرة الشرائية للمواطن، نصبح أمام دوامة أسعار متفلة، يستفيد منها التجار أكثر من الدولة، بكثير.

3 قفزات كبيرة لسعر الدولار الجمركي، في أقل من 4 أشهر فقط.. هذا لوحده مؤشر إرباك مالي، لن يشكل حلا لرفع قيمة واردات الدولة، بل زيادة أصفار تضخمية في الموازنة.

المصدر: المنار