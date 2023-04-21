مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بعبوة محلية الصنع قرب مدخل بيت أمر بالخليل ( قناة الاقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2023 - 18:56
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اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى اليمنية تطلق العشرات من أسرى مرتزقة العدوان بعفو عام كمبادرة إنسانية من طرف واحد
الكرملين: الرئيس الروسي وولي العهد السعودي ابديا هاتفيا عن رضاهما بمستوى التنسيق في "أوبك بلس"
الخارجية الروسية: روسيا ممتنة للشركاء الصينيين لعزمهم على المساهمة في حل الأزمة الأوكرانية
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: حلف الناتو يشدد على ثقته في فوز أوكرانيا بالحرب على روسيا
كوريا الشمالية تعلن رفضها دعوة مجموعة الدول السبع إلى الامتناع عن أي تجارب نووية أخرى أو إطلاق صواريخ بالستية
مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بعبوة محلية الصنع قرب مدخل بيت أمر بالخليل ( قناة الاقصى)
منذ 2 ساعة
21 April، 2023
الضفة الغربية
العدو الصهيوني
فلسطين
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