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April 20 2023 - 23:08

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: يوم السبت هو أول أيام عيد الفطر

منذ 2 ساعة 20 April، 2023
المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى
لبنان

اعلن نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب أن يوم غد الجمعة الواقع في 21 نيسان عام 2023 ميلادي هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وعليه فإن يوم السبت هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

وهنأ الشيخ الخطيب في بيان المسلمين بعيد الفطر السعيد، وقال “إننا نبتهل إلى الله تعالى أن يتقبل صيام الصائمين وقيامهم وصالح أعمالهم ويوفقهم لمرضاته، وأن يمنّ على العرب والمسلمين واللبنانيين بالخير والبركة والتوفيق ويعيده على أمتنا الاسلامية والعربية بالنصر والعزة وقد تحررت بلادنا من رجس الاحتلال الصهيوني وعلى لبنان بالاستقرار والرخاء وقد خرج من الازمات والمحن التي تعصف به”.

المصدر: بريد الموقع

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