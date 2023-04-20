المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: يوم السبت هو أول أيام عيد الفطر

اعلن نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب أن يوم غد الجمعة الواقع في 21 نيسان عام 2023 ميلادي هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وعليه فإن يوم السبت هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

وهنأ الشيخ الخطيب في بيان المسلمين بعيد الفطر السعيد، وقال “إننا نبتهل إلى الله تعالى أن يتقبل صيام الصائمين وقيامهم وصالح أعمالهم ويوفقهم لمرضاته، وأن يمنّ على العرب والمسلمين واللبنانيين بالخير والبركة والتوفيق ويعيده على أمتنا الاسلامية والعربية بالنصر والعزة وقد تحررت بلادنا من رجس الاحتلال الصهيوني وعلى لبنان بالاستقرار والرخاء وقد خرج من الازمات والمحن التي تعصف به”.

المصدر: بريد الموقع