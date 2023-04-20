مروجو مخدرات في بيروت في قبضة قوى الامن

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه “من خلال المتابعة والرصد، وتتبع مروجي المخدرات ضمن العاصمة بيروت بهدف توقيفهم، تمكنت دورية من مفرزة الاستقصاء في وحدة شرطة بيروت بتاريخ 7-4-2023، في محلة الطريق الجديدة، من إلقاء القبض على كل من: ج. ن. (مواليد عام 1993، لبناني)، ل. م. (مواليد عام 1995، سوري)، م. ش. (مواليد عام 2004، سوري)، وذلك أثناء ترويجهم المخدرات في المحلة المذكورة.

بتفتيشهم، عثر بحوزتهم على:

– 13 ظرفا من مادة الهيرويين.

– ظرف يحتوي على مادة السيلفيا وحبتين من مادة حشيشة الكيف.

– ظرف في داخله مادة الكريستال ميث.

– ظرف في داخله حبة مجهولة النوع ذات لون أبيض.

– مبلغ مالي وهواتف خلوية”.

واضافت انه “في السياق ذاته، أوقفت دورية من المفرزة عينها بتاريخ 10-4-2023 في محلة قصقص المدعو:ع. ج. (مواليد عام 2000، سوري) وذلك أثناء قيامه بترويج المخدرات في المحلة المذكورة على متن سيارة نوع “نيسان”. بتفتيشه والسيارة، تم ضبط ما يلي:

– /9/ عبوات من مادة باز الكوكايين، تحتوي كل عبوة على /1/ غ. من المادة المذكورة

– /12/ ظرفا من مادة الكوكايين المعدة للترويج.

– مبلغ مالي، وهاتف خلوي.

أودع الموقوفون والمضبوطات المرجع المعني لإجراء المقتضى القانوني بناء على إشارة القضاء المختص”.