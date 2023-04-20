مع الحدث| النائب الحاج حسن: لم يعد لدينا ترف الوقت وكل المعالجات الحالية لن تنفع قبل الحل السياسي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 20 2023 - 14:08

مع الحدث| النائب الحاج حسن: لم يعد لدينا ترف الوقت وكل المعالجات الحالية لن تنفع قبل الحل السياسي

منذ 27 mins 20 April، 2023
الحاج حسن
لبنان

سأل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب د. حسين الحاج: “لماذا لم تبادر القوى الحزبية التي ترفض إجراء الانتخابات البلدية إلى تقديم ترشيحات محازبيها بدل المزايدة في رفض تأجيلها؟”.

وفي مقابلة لبرنامج مع الحدث على قناة المنار: شدّد النائب د. حسين الحاج حسن على أن “حل أزمات البلد يبدأ من إنتخاب رئيس الجمهورية”، وخصوصا أنه “لم يعد لدينا ترف الوقت وكل المعالجات الحالية لن تنفع قبل الحل السياسي”.

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب د. حسين الحاج حسن أكد مجدداً عدم وجود “إعتراض على اجراء اتفاق مع صندوق النقد الدولي طالما ضمن الشروط السيادية للبنان”.

التعليقات

ذات صلة

استبيان برامج شهر رمضان 1444 ه / 2023 م
استطلاع برامج شهر رمضان 1444 ه / 2023 م

إغلاق مشاركة