مع الحدث| النائب الحاج حسن: لم يعد لدينا ترف الوقت وكل المعالجات الحالية لن تنفع قبل الحل السياسي

سأل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب د. حسين الحاج: “لماذا لم تبادر القوى الحزبية التي ترفض إجراء الانتخابات البلدية إلى تقديم ترشيحات محازبيها بدل المزايدة في رفض تأجيلها؟”.

وفي مقابلة لبرنامج مع الحدث على قناة المنار: شدّد النائب د. حسين الحاج حسن على أن “حل أزمات البلد يبدأ من إنتخاب رئيس الجمهورية”، وخصوصا أنه “لم يعد لدينا ترف الوقت وكل المعالجات الحالية لن تنفع قبل الحل السياسي”.

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب د. حسين الحاج حسن أكد مجدداً عدم وجود “إعتراض على اجراء اتفاق مع صندوق النقد الدولي طالما ضمن الشروط السيادية للبنان”.