مواكبة | السودان في اليوم السادس للمعارك.. تجدد الاشتباكات رغم سريان الهدنة

حتى اللحظة، لا صوت يعلو على صوت المعارك في السودان. فشل طرفا الصراع في ارساء الهدنة للمرة الثانية على التوالي. خُرقت الأخيرة وسط تبادل للاتهامات بين كل من الجيش وقوات الدعم السريع. عودة الاشتباكات تعكس سقف الأهداف العالي لكلا الطرفين، وصولاً إلى تحقيق الانتصار الكامل كبوابة لعودة الاستقرار، وهو ما أعلنه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، قائلاً إنه “بمجرد هزيمة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) يمكن استئناف عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد”. في المقابل أكد حميدتي أن “ساحة المعركة ستحدد كل شيء”.

وفي التفاصيل، فقد تجددت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع اليوم الخميس في محيط القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، حيث دوت انفجارات متقطعة بعد ساعات من دخول الهدنة الجديدة حيز التنفيذ.

كما سُمع دوي قوي للأسلحة الثقيلة والخفيفة بمحيط القصر الجمهوري والقيادة العامة للجيش طوال ليل أمس إلى اليوم، وذلك في اليوم السادس على التوالي منذ اندلاع المعارك بين الجانبين في مواقع عديدة بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وفي وقت سابق ساد هدوءٌ حذر مختلف مناطق الخرطوم بعد سريان الهدنة الجديدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، رغم وقوع اشتباكات بعد ساعة من دخول الهدنة حيز التنفيذ.

وأعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع موافقتهما على هدنة جديدة لمدة 24 ساعة، بدأت السادسة من مساء أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي، وذلك وسط دعوات دولية لوقف إطلاق النار وبدء حوار، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انهيار النظام الصحي بالسودان.

وقبيل الإعلان عن الهدنة الجديدة، تبادل الطرفان الاتهامات بخرق الهدنة الأولى التي بدأ العمل بها مساء الثلاثاء.

هذا وأعلنت نقابة الأطباء في السودان، اليوم ارتفاع حصيلة القتلى نتيجة القتال بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني إلى 198، بالإضافة إلى 1207 إصابات.

البرهان: هزيمة حميدتي شرطٌ لاستئناف عملية الانتقال الديمقراطي

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إنه بمجرد هزيمة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) يمكن استئناف عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد، مؤكدا أن جزءا كبيرا من قوات الدعم السريع خرج عن السيطرة.

وأضاف، في حديث لصحيفة “فايننشال تايمز”، أن حميدتي “كان يسعى للاستيلاء على السلطة”، مؤكداً أن مطار الخرطوم ليس تحت سيطرة أي من الطرفين حتى الآن. وقال البرهان إن “قوات الدعم السريع مسؤولة عن أعمال نهب واسعة النطاق في الخرطوم ومنطقة دارفور”.

وذكر أن قوات الدعم السريع قتلت موظفين من برنامج الغذاء العالمي وهاجمت قافلة تابعة للسفارة الأميركية، كما اعتبر أن حميدتي أشعل أزمة دبلوماسية “باختطافه” جنوداً مصريين موجودين بالسودان في مهمة رسمية.

حميدتي: البرهان لا يريد وقف القتال

من جهته، قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي إنهم مستعدون لوقف القتال، لكن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان غير مستعد لذلك، على حد تعبيره.

وأضاف حميدتي، في تصريح لصحيفة “فايننشال تايمز”، أنه لم يعارض من حيث المبدأ ضم قوات الدعم السريع إلى القوات المسلحة النظامية، مؤكداً في الوقت ذاته أن “لديهم استعدادات كاملة وأن ساحة المعركة ستحدد كل شيء”، وفق قوله.

كما قال حميدتي إن “قوات البرهان” تتمتع بميزة القوة الجوية بالإضافة إلى المدفعية الثقيلة لكن قوات الجيش والدعم السريع متساويان في ساحة المعركة. واعتبر كذلك أن البرهان هو المسؤول “عن نشر الخوف بين المواطنين والضيوف والدبلوماسيين في السودان”.

كما أكد أنه لا حقيقة “للتكهنات الغربية باحتمال انخراط مقاتلي فاغنر للقتال في صفوف قوات الدعم السريع”.

يأتي ذلك في وقت قالت فيه قوات الدعم السريع في السودان إن “الجيش السوادني هاجم صباح اليوم الخميس قواتها غرب أم درمان رغم الهدنة المعلنة”. كما أعلنت إسقاط مروحيتين للجيش خلال تصديها للهجوم، مؤكدة أنها ظلت ملتزمة بمواقعها وبوقف إطلاق النار منذ إعلان الهدنة، على حد قولها.

واندلع حريق كبير في محل لبيع السلاح في العاصمة الخرطوم فجر اليوم الخميس، ودوّت أصوات انفجارات الذخيرة بسبب الحريق، وسط نداءات استغاثة بوجود عائلات في الطوابق العلوية من المبنى. ونشرت منصات سودانية وناشطون مقاطع فيديو توثق الحريق الذي تُسمع فيه أصوات انفجارات متتابعة في المحل الواقع بشارع الصناعات في الخرطوم.

وصول دفعة من الجنود المصريين في السودان لمطار القاهرة

إلى ذلك، أعلنت قوات الدعم السريع في السودان اليوم تسليم 27 عسكرياً مصرياً إلى الصليب الأحمر كانوا في قاعدة مروي العسكرية.

بسم الله الرحمن الرحيم

قيادة قوات الدعم السريع

بيان هام

20 أبريل 2023

تقديرًا للعلاقات التاريخية والأخوية المتميزة التي تربط شعبي السودان ومصر ووفاءا بالتزامها المعلن بالمحافظة على رعايا الشقيقة مصر وامتثالًا للقوانين والأعراف الدولية قامت قوات الدعم السريع صباح اليوم الخميس… pic.twitter.com/yHvF89VKsD — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 20, 2023

وأصدرت قيادة قوات الدعم السريع بيانا قالت فيه إنه “تقديرا للعلاقات التاريخية والأخوية المتميزة التي تربط شعبي السودان ومصر ووفاء بالتزامها المعلن بالمحافظة على رعايا الشقيقة مصر وامتثالا للقوانين والأعراف الدولية، قامت قوات الدعم السريع صباح اليوم الخميس، بتسليم 27 عسكريا من رعايا جمهورية مصر العربية إلى الصليب الاحمر الدولي”.

وذكرت قيادة قوات الدعم السريع في بيانها أن “الجنود المصريين الذين جرى تسليمهم اليوم كانوا متواجدين في قاعدة مروي العسكرية وتحفظت عليهم قوات الدعم السريع في الفترة من 15 إلى 20 نيسان/أبريل 2023 وهم في حالة صحية ممتازة حتى لحظة تسليمهم بكافة متعلقاتهم للجنة الدولية للصليب الأحمر”.

وشكرت قوات الدعم السريع في البيان “حكومة جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجميع الدول الشقيقة والصديقة التي تواصلت مع قيادة الدعم السريع في هذا الشأن، كما شكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على التعاون والتنسيق”.

من جهتها، أعلنت القوات المسلحة المصرية في بيان تفاصيل عودة القوات المصرية من السودان، قائلة إنه “في ضوء الأحداث الجارية بالأراضي السودانية وفي إطار جهود القوات المسلحة المصرية والتعاون الوثيق بين كافة الأجهزة الأمنية في البلدين للعودة الآمنة للقوات المصرية المشتركة في التدريب المشترك مع القوات السودانية، تم أمس الأربعاء 19 نيسان/ أبريل اتخاذ كافة اجراءات التنسيق اللازمة مع السلطات السودانية لهبوط عدد 3 طائرة نقل عسكرية من القوات المسلحة المصرية في إحدى المطارات بالأراضى السودانية للقيام بمهمة إخلاء القوات المصرية في ظل إجراءات تأمين شامل للقوات والإقلاع من الأراضى السودانية”.

وأوضحت القوات المصرية أنه تم إجلاء القوات عبر 3 رحلات متتالية لمعظم عناصر القوة المصرية والعودة بهم إلى إحدى القواعد العسكرية الجوية المصرية بالقاهرة.

هذا وأفادت مصادر بمغادرة جميع الجنود المصريين من السودان لإحدى القواعد العسكرية المصرية ووصول الدفعة الأولى إلى القاهرة. هذا وقد كان الجنود المصريون لدى “قوات الدعم السريع” في السودان، قد ظهروا في فيديو جديد قبل ساعات، وتحدّث فيه ضابطان عن قرب عملية تسليمهم إلى مصر.

المصدر: موقع المنار