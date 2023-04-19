اندلاع مــواجـهات قرب قرية كفر مالك شمال شرق رام الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق الرصاص الحي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2023 - 20:08
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اندلاع مــواجـهات قرب قرية كفر مالك شمال شرق رام الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق الرصاص الحي
منذ 2 ساعة
19 April، 2023
الاحتلال الصهيوني
بلدة كفر مالك
رام الله
مواجهات مع الاحتلال
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