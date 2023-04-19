الصين: نحتفظ بحقنا في اتخاذ جميع الإجراءات لحماية أمننا ووحدة أراضينا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2023 - 10:50

الصين: نحتفظ بحقنا في اتخاذ جميع الإجراءات لحماية أمننا ووحدة أراضينا

منذ 44 mins 19 April، 2023
علم الصين
أخبار دولية - الصين

أكد ممثل الحكومة الصينية الخاص بشؤون شبه الجزيرة الكورية ليو شياو مينغ أن “الصين تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات لحماية أمنها ووحدة أراضيها”، وأشار إلى أن “الصين لم تتعهد بعدم استخدام القوة”.

وأوضح مينغ الاربعاء أن “هذا الموقف ليس موجها ضد مواطنينا التايوانيين، إنه موجه على وجه التحديد ضد الانفصاليين في تايوان والقوى الخارجية الأخرى التي تحاول تقسيم بلادنا”.

وفي وقت سابق صرح وزير الخارجية الصيني تشين غانغ بأن “الصين تحتفظ بالحق في استخدام جميع الإجراءات لمنع تايوان من الانفصال”، وقال إنه “لا ينبغي لأحد أن يقلل من تصميم وإرادة الصين القوية وقدرتها على الدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة أراضي الصين”.

وأشار الوزير إلى أن “قضية تايوان في قلب اهتمامات الصين ومصالحها وحلها شأن داخلي خاص بالصين ولا يحق للولايات المتحدة التدخل فيه”.

المصدر: روسيا اليوم

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