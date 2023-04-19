مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بانهيار مرآب للسيارات في نيويورك

أعلن متحدث باسم جهاز الإطفاء في مدينة نيويورك جون إسبوزيتو عن مصرع شخص واحد على الأقل وإصابة خمسة آخرين، في انهيار مرآب للسيارات متعدد الطوابق يقع في مبنى في حي مانهاتن.

وقال إسبوزيتو “نتيجة الحادث، أُصيب ستة عمال: توفي أحدهم، ونُقل أربعة إلى المشفى، بينما رفض آخر تلقي الرعاية الطبية”، وأضاف أن “سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق، وأنه وبحسب المعطيات الأولية، لا يوجد أشخاص تحت أنقاض المبنى المنهار”.

من جهته، لفت عمدة نيويورك إريك آدامز إلى أن “هياكل مرآب السيارات الباقية في حالة غير مستقرة، لذلك يتم استخدام معدات خاصة في موقع الحادث”.

وبالسياق، حذر عمال الإنقاذ من احتمال وجود أشخاص تحت الأنقاض، ويقع المبنى المنهار على بعد حوالي 200 متر من موقع مركز التجارة العالمي.

المصدر: روسيا اليوم