اليمن… بعد خمس سنوات من الاعتقال المختطفة سميرة مارش حرة

وصلت إلى مطار صنعاء اليوم الأحد، المختطفة أسيرة مارش التي اعتقلتها مليشيات حزب الإصلاح من منزلها في مديرية المتون محافظة الجوف قبل نحو خمس سنوات.

ووصل، اليوم الثالث والأخير، ضمن صفقة رمضان لتبادل الأسرى مع العدوان السعودي ومرتزقتها، 105 أسيرا ومختطفا كانوا في سجون عصابات حزب الإصلاح، وكانت الأسيرة مارش في الطائرة الثالثة وكان في استقبالها مئات النساء في مطار صنعاء.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى أن “إطلاق المختطفة سميرة مارش، على الرغم من عدم مشاركتها في أي أعمال عسكرية وعدم توجيه أي تهم إليها، تم مقابل 4 من خلية إجرامية تتبع السعودية كان قد حكم عليهم بالإعدام”.

وأشار المرتضى إلى أنه “بعد اختطاف الحرة سميرة مارش من منزلها لم يستجب المرتزقة رغم كل المخاطبات للإفراج عنها”، واصفا جريمة اختطاف مارش “بوصمة العار في جبين حزب الاصلاح والتي ترفضها الأعراف القبلية والقوانين المحلية والدولية”.

وكانت قضية الحرة سميرة مارش تحولت إلى قضية رأي عام على مدى السنوات الماضية، نظراً لبشاعة الجريمة التي أقدمت عليها مليشيات الإصلاح باختطافها من منزلها ومن بين أطفالها.

المصدر: المسيرة