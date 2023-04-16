قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مخيم شعفاط في القدس المحتلّة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2023 - 17:20
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استمرار المواجهات بين الجيش السوداني وقوات التدخل السريع لليوم الثاني على التوالي في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن
الجيش السوداني: سيطرنا على مقار قوات الدعم السريع في بورتسودان وكسلا والقضارف والدمازين وكوستي وكادوقلي وكرري
قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على 90% من مساحة العاصمة الخرطوم وكامل دارفور وكردفان ومروي
قوات الدعم السريع تنفي الأنباء حول مقتل قائديها في شمال وغرب دارفور
نقابة أطباء السودان: نناشد المجتمع الدولي الضغط على طرفي الصراع لوقف الاقتتال والسماح بالمرور الآمن لفرق الإسعاف
نقابة الصحافيين السودانيين: صحافيون عالقون منذ صباح السبت في مكاتبهم في العاصمة الخرطوم
الأمم المتحدة تعلن مقتل 3 من موظفي برنامج الغذاء العالمي في الاشتباكات شمال دارفور
مقتل مواطن هندي برصاصة طائشة جراء الاشتباكات في الخرطوم ونيودلهي تعرب عن قلقها الكبير إزاء التطورات
قوى الحرية والتغيير في السودان: ندعو قيادة الجيش وقوات الدعم السريع إلى تغليب الحكمة ووقف المواجهات والعودة للتفاوض
حزب المؤتمر السوداني: ندعو قيادة الجيش وقوات الدعم السريع إلى وقف المواجهات العسكرية فورًا والعودة لطاولة المفاوضات
مندوب السودان باجتماع للجامعة العربية على مستوى المندوبين: الجيش سيطر على الوضع وطرد الدعم السريع من المؤسسات الحكومية
المندوب المصري: نطالب جميع الأطراف السودانية بوقف فوري لإطلاق النار والعمل على تهدئة الأوضاع
رئيسا مصر وجنوب السودان يدعوان لوقف إطلاق النار الفوري في السودان ويعربان عن استعدادهما للقيام بدور الوساطة للحل
وزير الخارجية المصري في اتصال بنظيره السوداني: من الضروري عدم تدخل أي طرف خارجي بأي شكل يؤجج النزاع في السودان
الشيخ محمد يزبك: علينا أن نختار للرئاسة الشخصية القوية والقادرة والعادلة التي تعمل من أجل مصلحة جميع اللبنانيين
النائب علي فياض: كل الرهانات لا تساوي شيئًا إذا مضى الشعب الفلسطيني وكل الشعوب الأخرى باتجاه المقاومة لاستعادة الحقوق
النائب حسن فضل الله: نحن مع معالجة الأزمة المالية لكن ليس كيفما كان بل عبر خطة حقيقية وهي للأسف غير موجودة إلى الآن
الشيخ نبيل قاووق: الهم الأول والأساسي في هذه المرحلة هو للمعالجات السريعة التي تخفف من معاناة اللبنانيين
تحرير 105 أسرى يمنيين ضمن الدفعة الثالثة والأخيرة من صفقة شهر رمضان واستقبال رسمي وشعبي حاشد للمحررين في صنعاء
رئيس اللجنة اليمنية للأسرى: سعداء بإتمام هذه الصفقة وسيتم عقد صفقة مقبلة لإطلاق سراح 700 أسير ولدينا أوراق ضغط لتحريرهم
اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات العدو الصهيوني عقب اقتحامها حي البستان في بلدة سلوان بالقدس المحتلة
مقاومون فلسطينيون يستهدفون بعبوة شديدة الانفجار حاجز الجلمة شمال جنين بالضفة الغربية المحتلة
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ71 على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي
استشهاد 26 مدنيًا سوريًا جراء إطلاق النار عليهم من قبل إرهابيي "داعش" خلال جمعهم الفطر في منطقة دويزين شرق حماه
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد خلال زيارته للجزائر: تربطنا علاقات قوية ويجب أن نعمل معًا لمواجهة التحديات الراهنة
الخارجية التونسية: وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يصل الإثنين إلى تونس في زيارة رسمية
الرئيس البرازيلي يعلن من أبو ظبي أنه بحث مع الصين والإمارات في وساطة مشتركة لإنهاء الحرب في أوكرانيا
بولندا والمجر تعلنان حظر استيراد الحبوب ومنتجات زراعية أخرى من أوكرانيا بهدف حماية إنتاجهما المحلي
اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع في مدينة كارويزاوا اليابانية على رأس جدول أعماله الصين وأوكرانيا
الإمارات: 16 وفاة و9 جرحى جراء حريق في مبنى سكني في منطقة الراس الشعبية في دبي
7 قتلى بينهم طفل في إطلاق نار من قبل مسلحين في حديقة للألعاب المائية وسط المكسيك
مائدة الإمام زين العابدين لإطعام الفقراء والمساكين تستقبل تبرعاتكم طيلة شهر رمضان المبارك على الرقمين: 01/277519_03/745241
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مائدة الإمام زين العابدين لإطعام الفقراء والمساكين تستقبل تبرعاتكم طيلة شهر رمضان المبارك على الرقمين: 01/277519_03/745241
مائدة الإمام زين العابدين لإطعام الفقراء والمساكين تستقبل تبرعاتكم طيلة شهر رمضان المبارك على الرقمين: 01/277519_03/745241
قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مخيم شعفاط في القدس المحتلّة
منذ 3 ساعة
16 April، 2023
قوات الاحتلال الاسرائيلي
مخيم شعفاط
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