قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مخيم شعفاط في القدس المحتلّة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2023 - 17:20

قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مخيم شعفاط في القدس المحتلّة

منذ 3 ساعة 16 April، 2023
أخبار موقع المنار

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