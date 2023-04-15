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April 15 2023 - 18:00

بعد بلعها من قبل أحد المسافرين.. إحباط إدخال كبسولات كوكايين في مطار بيروت

منذ 2 ساعة 15 April، 2023
مطار بيروت
لبنان

تمكنت الجمارك في دائرة المسافرين والسوق الحرة في مطار بيروت الدولي السبت من إحباط محاولة لإدخال كمية من الكوكايين، كان أحد القادمين من البرازيل عبر تركيا قد بلعها.

وفي التفاصيل، وبعد متابعة لمانيفاست الركاب والدول القادمين منها، جرى استهداف أحد المسافرين من الجنسية البرازيلية للاشتباه بإبتلاعه كمية من كبسولات تحتوي على المخدرات.

وبعد مراجعة القضاء المختص جرى تسليم الموقوف الى مكتب مكافحة المخدرات المركزي وتبين بعد التوسع بالتحقيق معه وجود عدد كبير من الكبسولات التي تحتوي على الكوكايين في معدته، كان قبل ابتلعها لتهريبها الى لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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