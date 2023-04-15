“التيار الوطني” للقوات: من نصدق جعجع او عدوان؟

ردت لجنة الاعلام والتواصل في “التيار الوطني الحر” في بيان، على رد المكتب الاعلامي لحزب “القوات اللبنانية”، وقالت “أمر جيد ان تكون القوات اختصرت موضوع الانتخابات البلدية والاختيارية كله بمن نصدق، وزير الداخلية ام التيار، والجواب على ردها الاخير علينا هو عند النائب جورج عدوان في تصريحه الأخير بإسم تكتل الجمهورية القوية بعد اجتماع اللجان النيابية الأخير، فمن نصدق جعجع او عدوان؟”.

وتابع البيان “الحقيقة ان الجواب هو عند كل نائب حضر اللجان المشتركة، وكل محافظ وقائمقام وقاض ومعلم ومأمور نفوس وموظف في السجل العدلي، اضافة الى كل مقدم طلب ترشيح لم يتم تسجيله، وكل مواطن راغب بالترشح، وكل محازب عامل في ماكينة انتخابية”، واضاف “الجواب هو في النص الدستوري الواضح والحكومة المستقيلة، وفي حضور القوات 7 جلسات تشريعية في فترة الفراغ الرئاسي بين 2014 و2016 واقرار 124 قانونا”، وقال “هنا كل الصدقية وكل الفرق بين الشعبوية والواقعية، وبين التضليل والحقيقة … وبين القوات والتيار”.

وكان المكتب الاعلامي لحزب “القوات اللبنانية” قد أصدر بيانا رد فيه على كلام منسوب للجنة الاعلام والتواصل في التيار الوطني الحر التي تحدثت عن تناقض في المواقف بين جعجع ونواب تكتل “الجمهوية القوية” بشأن الانتخابات البلدية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام