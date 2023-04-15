السودان : القوات المسلحة السودانية تهاجم مقرا للدعم السريع بالخرطوم بأسلحة ثقيلة

أعلنت قيادة الدعم السريع السودانية، أن القوات المسلحة السودانية “حاصرت” إحدى مقراتها في العاصمة الخرطوم، وهاجمتها بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، لافتة إلى إجراء اتصالات مع الآلية الرباعية ومجموعة الوساطة لإطلاعهم على الوضع.

وقالت قيادة الدعم السريع في بيان، اليوم السبت إنه “تفاجأت قوات الدعم السريع صباح اليوم السبت 15 نيسان/ أبريل بقوة كبيرة من القوات المسلحة تدخل إلى مقر تواجد القوات في أرض المعسكرات سوبا بالخرطوم وتضرب حصارًا على القوات المتواجدة هناك ثم تنهال عليها بهجوم كاسح بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة”.

وأضاف البيان أنه “إزاء هذا الاعتداء الغاشم توضح قيادة الدعم السريع أنها أجرت اتصالات مع كل من الآلية الرباعية ومجموعة الوساطة ممثلة في السيد مالك عقار ومني أركو مناوي والدكتور جبريل إبراهيم وأطلعتهم على الأمر”.

المصدر: وكالة سبوتنيك