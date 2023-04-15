رويترز: أصوات اشتباكات بمحيط القصر الرئاسي في الخرطوم – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2023 - 12:20
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رويترز: أصوات اشتباكات بمحيط القصر الرئاسي في الخرطوم
منذ 55 mins
15 April، 2023
عاجل
اشتباكات مسلحة
الخرطوم
السودان
القصر الرئاسي
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