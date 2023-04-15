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April 15 2023 - 12:20

رئيس البرازيل يدعو واشنطن للتوقف عن تشجيع الصراع في أوكرانيا

منذ 1 ساعة 15 April، 2023
الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا
الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا
أخبار دولية - البرازيل

طالب الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، السبت، الولايات المتحدة بضرورة أن تتوقف عن “تشجيع” الصراع في أوكرانيا “وتبدأ في التحدث عن السلام”.

وفي نهاية زيارته إلى الصين، أضاف لولا في تصريحات للصحفيين من العاصمة بكين “الولايات المتحدة تحتاج إلى التوقف عن تشجيع الصراع وتبدأ في التحدث عن السلام، والاتحاد الأوروبي يجب أن يبدأ في التحدث عن السلام”.

إشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة أكثر من 30 مليار دولار منذ بداية العملية العسكرية الروسية.

المصدر: وكالات

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