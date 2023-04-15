ماكرون يوقع رسميا قانون إصلاح نظام التقاعد والنقابات تدعو إلى التظاهر في الأول من ايلول موعد بدء سريانه

وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشروع قانون حول إصلاح نظام التقاعد الذي ينص على رفع سن التقاعد في البلاد إلى 64 عاما ، وتم نشر هذه الوثيقة في الجريدة الرسمية اليوم السبت.

وأمس الجمعة أقر المجلس الدستوري الفرنسي مشروع القانون حول رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما بحلول عام 2030. وبعد ذلك كان على رئيس الدولة توقيع القانون الجديد في غضون 48 ساعة، ومن المتوقع أن يبدأ سريان مفعول أول إجراءات القانون في 1 ايلول المقبل.

وبعد إعلان قرار المجلس الدستوري صرحت النقابات الفرنسية بأنها لن توافق على إجراء لقاء مع الحكومة بشأن إصلاح نظام التقاعد قبل 1 ايلول المقبل، داعية لتنظيم تظاهرة احتجاج “شعبية واستثنائية” في هذا اليوم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية