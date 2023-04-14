مسيرات عدّة في جاكرتا وباقي المدن الإندونيسيّة إحياءً ليوم القدس العالمي

خرجت مسيرات يوم القدس العالمي في العاصمة جاكرتا وباقي المدن الإندونيسيّة، اليوم الجمعة، بمشاركة أعداد كبيرة من المواطنين إحياءً ليوم القدس العالمي. وشارك آلاف الإندونيسيّين في مسيرات عدّة مساندةً للشعب الفلسطيني بمناسبة يوم القدس، أبرزها أمام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في جاكرتا ، وأمام القنصلية الأمريكية في سورابايا ومدينة باندونغ.

ورفع المشاركون في المسيرات أعلام فلسطين، ولافتات تشيد بالقضية الفلسطينية وتنادي بنصرة الشعب الفلسطيني، وأخرى مندّدة باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

ويحيي العالم العربي والاسلامي يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان، يوم القدس العالمي، الذي أعلنه قائد الثورة الإسلامية في ايران الإمام الخميني (قده) في السابع من شهر آب/اغسطس عام 1979 نصرةً للقدس والمسجد الأقصى، ورفضًا لإحتلال الكيان الإسرائيلي للمقدسات.

المصدر: يونيوز