السنوار : نقدر عاليا الالتزام الذي أعلنه وجدده السيد حسن نصر الله تجاه فلسطين والمقدسات والشعب الفلسطيني يسجل ذلك بحروف من عز وفخر ونور – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2023 - 19:30

السنوار : نقدر عاليا الالتزام الذي أعلنه وجدده السيد حسن نصر الله تجاه فلسطين والمقدسات والشعب الفلسطيني يسجل ذلك بحروف من عز وفخر ونور

منذ 53 mins 14 April، 2023
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