بالفيديو | جماهير حاشدة تحيي يوم القدس العالمي في اليمن

خرجت حشود جماهيرية غفيرة إلى عشرات الساحات بالعاصمة صنعاء وعموم المحافظات للمشاركة في المسيرات الكبرى التي انطلقت عصر اليوم الجمعة إحياء ليوم القدس العالمي.

ويحمل المحتشدون الإعلام اليمنية وأعلام فلسطين وشعارات الحرية ولافتات يوم القدس العالمي الداعية لتحريره من الاحتلال الصهيوني والرافضة لجرائم العدو بحق الشعب الفلسطيني.

قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، كان دعا أبناء الشعب اليمني إلى الخروج اليوم الجمعة بحضور جماهيري كبير في يوم القدس العالمي، مشدداً على أن “جماهير شعبنا اليوم ستؤكد استعدادنا لخوض أي معركة حاسمة ضد العدو الصهيوني الزائل حتماً”.

وأعدت اللجنة المنظمة للفعاليات، عشرات الساحات في العاصمة صنعاء و14 محافظة حرة لإحياءً ليوم القدس.

المصدر: موقع المنار