وزيرة خارجية المانيا تحذر من سيناريو مرعب بحالة التصعيد العسكري في مضيق تايوان

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من “سيناريو مرعب في حالة التصعيد العسكري في مضيق تايوان”.

وقالت بيربوك خلال زيارة لبكين الجمعة “أي تصعيد عسكري في مضيق تايوان الذي يمر عبره 50 بالمئة من التجارة العالمية كل يوم، سيكون سيناريو كارثي للعالم بأسره”.

ويأتي ذلك بعد أيام من قيام الجيش الصيني بتدريبات على مدى 3 أيام بالقرب من جزيرة تايوان”.

على صعيد آخر، دعت وزيرة الخارجية الألمانية الصين إلى مطالبة روسيا بوقف الحرب في أوكرانيا، معتبرة أنه “لا يوجد دولة أخرى لها تأثير على روسيا أكثر من الصين”، وقالت خلال مؤتمر صحافي في بكين إلى جانب نظيرها الصيني تشين غانغ “يجب أن أقول بصراحة إنني أتساءل لماذا لا يتضمن الموقف الصيني حتى الآن طلبا للمعتدي الروسي بوقف الحرب”.

وتأتي تصريحات بيربوك في وقت تواصل فيه ألمانيا وحلفاؤها في الناتو تزويد أوكرانيا بمختلف أنواع الأسلحة والدعم المالي أملا في تحقيق نصر على روسيا، وهو ما تعتبره موسكو إطالة لأمد الحرب في هذا البلد.

المصدر: روسيا اليوم