انطلاق مسيرات جماهيرية بمناسبة يوم القدس العالمي في أكثر من 1000 مدينة وقرية في الجمهورية الإسلامية الايرانية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2023 - 10:34

انطلاق مسيرات جماهيرية بمناسبة يوم القدس العالمي في أكثر من 1000 مدينة وقرية في الجمهورية الإسلامية الايرانية

منذ 27 mins 14 April، 2023
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