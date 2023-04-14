انطلاق مسيرات جماهيرية بمناسبة يوم القدس العالمي في أكثر من 1000 مدينة وقرية في الجمهورية الإسلامية الايرانية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2023 - 10:34
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العالم العربي والإسلامي يحيي فعاليات يوم القدس العالمي بمسيرات واحتفالات حاشدة تحت شعار "الضفة درع القدس"
انطلاق مسيرات جماهيرية بمناسبة يوم القدس العالمي في أكثر من 1000 مدينة وقرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يدعو إلى المشاركة الحقيقية والفاعلة والقوية في فعاليات يوم القدس العالمي
قادة محور المقاومة يلقون كلمات في فاعلية منبر القدس السنوية ضمن فعاليات يوم القدس العالمي
السيد حسن نصر الله: إحياء يوم القدس العالمي هو جزء أساسي من المعركة الكبرى التي تخوضها امتنا من اجل تحرير القدس وفلسطين
السيد نصر الله: كل التطورات الفلسطينية المهمة تضعنا اكثر من أي وقت مضى في دائرة اليقين بنتائج هذا الصراع
السيد نصر الله: ما يعانيه الكيان الصهيوني من ازمات داخلية عميقة والوضع المأزوم والانقسام العميق لا سابق له منذ قيامه
السيد نصر الله: في هذه المرحلة يجب ان تتمركز الجهود على دعم الضفة والقدس وعلى إسناد المقاومة المسلحة والأهالي هناك
السيد نصر الله: ما يجب ان يشغلنا في محور المقاومة هو كيف نقدم المساندة المفيدة والدعم الاقوى لتستمر المقاومة في الضفة
السيد نصر الله: يسير العالم بثبات نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب وإلى وضع تنتهي فيه هيمنة القطب الواحد المتمثل بأمريكا
السيد نصر الله: المسار الجديد في المنطقة سيساعد في سد ابواب الفتن التي كان يراهن عليها العدو الصهيوني
السيد نصر الله: شهدنا هذا العام خروج محور المقاومة من محنة السنوات الماضية قويا وما نشهده بسوريا يؤكد هذا المعنى
قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي: شعبنا اليمني متمسك بموقفه وحاضر في الساحات للتعبير عن موقفه
السيد الحوثي: تنامي قدرات محور المقاومة والشرخ الكبير الذي يهز كيان الصهاينة من الداخل أظهر بدء خطوات زوال الكيان
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية: نحن في موقع متقدم ونملك زمام المبادرة والاحتلال الاسرائيلي إلى زوال
أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة: في يوم القدس نؤكد على المقاومة حتى طرد الغزاة ونؤكد وحدة شعبنا ومقاومته
نخالة: يوم القدس عنوان نهوض لأمة تمتلك يقينا مطلقا بالانتصار وتحرير فلسطين والقدس ومسجدها المبارك
أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة: شهداء الضفة يعبّرون عن الشعب الفلسطيني وقد تجاوزوا حدود الفصائل
خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري: القضية الفلسطينية لن تموت ونسأل الله أن يعيد الذكرى وقد أصبحت القدس كعبة للزوار
آية الله الشيخ عيسى قاسم: يوم القدس العالمي يوحد الأمة في مواجهة الباطل ويجمعها على كلمة الحق
أمين عام عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي: كل محاولات الاستكبار لإسناد الكيان الغاصب لن تنفع بوجود شعب يؤمن بقضيته
إعلام العدو: منظومة الدفاع الجوي تنشر كل بطاريات القبة الحديدية لديها وتستدعي جنود وقف أمر "الإستدعاء 8" لتشغيلها
رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن: سنستقبل اليوم 250 أسيرا من الذين أسروا في الساحل ولحج والضالع
عبد القادر المرتضى: تبادل الأسرى سيشمل 69 أسيراً من الطرف الآخر بينهم الصبيحي وناصر منصور هادي
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انطلاق مسيرات جماهيرية بمناسبة يوم القدس العالمي في أكثر من 1000 مدينة وقرية في الجمهورية الإسلامية الايرانية
منذ 27 mins
14 April، 2023
عاجل
ايران
يوم القدس العالمي
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