روسيا والصين وباكستان وإيران تدعو الولايات المتحدة وحلفاءها لتحمل مسؤولية الوضع في أفغانستان

دعت روسيا والصين وباكستان وإيران، في بيان مشترك اليوم الخميس، الولايات المتحدة وحلفاءها إلى تحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في أفغانستان، ورفع العقوبات المفروضة ضد هذا البلد فوراً.

ودعا البيان الذي صدر عقب اجتماعي لوزراء خارجية روسيا والصين وباكستان وإيران في سمرقند اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان.

كذلك، دعا البيان السلطات الأفغانية إلى رفع القيود المفروضة على النساء والأقليات القومية، وتشكيل حكومة شاملة. وأكد البيان ضرورة اتخاذ السلطات الأفغانية إجراءات واضحة لمكافحة الإرهاب.

المصدر: روسيا اليوم