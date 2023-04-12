الأمين العام لـ”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة” طلال ناجي: الدعم الإيراني لفلسطين نرى انعكاساته على أرض الواقع فصوت المقاومة لم يسكت رغم الرهان على ذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2023 - 20:42

الأمين العام لـ”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة” طلال ناجي: الدعم الإيراني لفلسطين نرى انعكاساته على أرض الواقع فصوت المقاومة لم يسكت رغم الرهان على ذلك

منذ 3 ساعة 12 April، 2023
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