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April 12 2023 - 16:42

بالصورة| حكم قضائي بإلزام بنك بتحويل أموال مودع

منذ 2 ساعة 12 April، 2023
بنك عودة
لبنان

حكم قضائي بإلزام بنك عودة بتحويل أموال مودع لحسابه في الخارج.

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المصدر: مواقع

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