الهلال الأحمر الفلسطيني: 121 إصابة في صفوف الفلسطينيين في المواجهات خلال مسيرة للمستوطنين “افياتار” في جبل صبيح في بيتا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2023 - 15:38
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الهلال الأحمر الفلسطيني: 121 إصابة في صفوف الفلسطينيين في المواجهات خلال مسيرة للمستوطنين “افياتار” في جبل صبيح في بيتا
منذ 19 mins
10 April، 2023
عاجل
افياتار
بيتا
جبل صبيح
مسيرة للمستوطنين
مواجهات
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