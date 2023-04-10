الهلال الأحمر الفلسطيني: 121 إصابة في صفوف الفلسطينيين في المواجهات خلال مسيرة للمستوطنين “افياتار” في جبل صبيح في بيتا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2023 - 15:38

الهلال الأحمر الفلسطيني: 121 إصابة في صفوف الفلسطينيين في المواجهات خلال مسيرة للمستوطنين “افياتار” في جبل صبيح في بيتا

منذ 19 mins 10 April، 2023
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