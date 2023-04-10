اعلام العدو: إصابة جنديين “اسرائيليين” خلال اشتباكات مع مقاومين في مدينة نابلس فجراً – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2023 - 11:18

اعلام العدو: إصابة جنديين “اسرائيليين” خلال اشتباكات مع مقاومين في مدينة نابلس فجراً

منذ 55 mins 10 April، 2023
أخبار موقع المنار

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