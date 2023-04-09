اتصال هاتفي بين الرئيسين رئيسي والاسد تناول العلاقات الثنائية والتطورات

أكد الرئيس الإيراني حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري بشار الاسد اليوم الأحد، أن النظام الدولي آخذ في التغير لصالح المقاومة وضد الاستكبار العالمي والكيان الصهيوني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيسين والسوري ناقشا في اتصال هاتفي، اليوم الأحد، العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة.

واشارت وكالة سانا ان الاتصال بحث اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى والمصلين فيه.

واعتبر الرئيسان الأسد ورئيسي أن هذه الاعتداءات تعبر عن السياسة العدوانية للكيان الإسرائيلي ولا تنفصل عن الاعتداءات التي يقوم بها ضد سورية مستهدفاً المدنيين، وتؤكد ضعفه وفشله أمام قوة المقاومة وشجاعة الشعب الفلسطيني.

واعتبر الرئيسان أن نظام القطب الواحد في طريقه إلى الزوال بفضل يقظة الشعوب والدول التي تتمسك بسيادتها وكرامتها.

وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة احترام سيادة ووحدة الأراضي السورية، مبيناً أن مكافحة الإرهاب تنطلق من دعم السيادة الوطنية في سورية.

وأكد الرئيس الإيراني ان جرائم الكيان الصهيوني تدل على ضعف وإحباط هذا الكيان وهي دليل على أن المستقبل واعد ومشرق بالنسبة للمقاومة.

وشدد الرئيس الإيراني في هذا الاتصال على ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا مشيراً إلى أن الحل الوحيد لمكافحة الإرهاب هو دعم السيادة الوطنية في هذا البلد.

وأشار الرئيس الأسد إلى أنه اليوم ظهرت بوادر الانهيار في المجتمع الصهيوني وهذا الأمر نتيجة المقاومة ولا سيما صمود الشعب الفلسطيني.

المصدر: سانا+مهر