إطلاق صواريخ من سوريا تجاه الجولان المحتل

أفادت مصادر عبرية عن إطلاق عدة صواريخ باتجاه المستوطنات في الجولان المحتل. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:” إنه تم تفعيل إنذار في تطبيق قيادة الجبهة الداخلية في مناطق مكشوفة بالقرب من موشاف ميتزر”.

وأوضح جيش العدو أنه تم رصد اطلاق ثلاث قذائف صاروخية من سوريا نحو الأراضي المحتلة، حيث اجتازت قذيفة واحدة الأراضي المحتلة، وسقطت في منطقة مفتوحة جنوب هضبة الجولان المحتل.

وقال المتحدث بإسم جيش الإحتلال، إنه لم يتم اطلاق صواريخ اعتراض وفق السياسة المتبعة. ولاحقاً، أفادت وسائل إعلام العدو، بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي باتجاه مصادر اطلاق الصواريخ نحو الجولان المحتل.

ويذكر أن الاحتلال الإسرائيلي تعرض عصر الخميس الماضي لرشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية شمال فلسطين المحتلة عام 1948، أدى إلى إصابة 3 مستوطنين بجراح.

المصدر: مواقع