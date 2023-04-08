وسائل إعلام عبرية تتحدث عن سقوط صاروخين في منطقة مفتوحة بالجولان المحتل والجيش الإسرائيلي يعلن تفعيل صفارات الإنذار في موشاف ميتسر – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2023 - 23:38
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قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى المبارك وتطالب المعتكفين بفتح أبواب المصلى القبلي والمغادرة والمعتكفين يرفضون
الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب عاهد سليم برصاص الاحتلال الحي في البطن والصدر في بلدة عزون قضاء قلقيلية
إعلام العدو يتحدث عن سقوط صاروخين أطلقا من سوريا في الجولان السوري المحتل
إعلام العدو: حالة المستوطنة الثالثة المصابة بعملية إطلاق النار في الأغوار يوم الجمعة لا تزال حرجة جدًا
سرايا القدس ـ كتيبة جنين: استهداف مستوطنة "ميراف" المقامة على أراضي بلدة جلبون شرق المدينة بصليات من الرصاص
وزير الأمن الصهيوني يأمر بزيادة أعداد الشرطة داخل المسجد الأقصى لتفريغه من المعتكفين ولاقتحام المستوطنين له صباح الأحد
إعلام العدو: الشرطة الإسرائيلية ستمنع اليهود من دخول الحرم القدسي في العشر الأواخر من شهر رمضان
إعلام العدو: تمديد الطوق الأمني المفروض على الضفة الغربية حتى مساء الأربعاء بسبب الأعياد اليهودية
إعلام العدو: عشرات الآلاف يحتشدون في تل أبيب ضد سياسات حكومة نتنياهو
منظمة التعاون الإسلامي: المسجد الأقصى بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين فقط
البيان الختامي للاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي: نحذر إسرائيل من إثارة مواجهة دينية لا تحمد عقباها
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يبحث مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب التطورات الأخيرة في الجنوب
بو حبيب: تقرر توجيه رسالة شكوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن تشجب الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان جوًا وبرًا وبحرًا
بعثة لبنان في الأمم المتحدة تقدم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن احتجاجا على القصف الإسرائيلي لمناطق جنوب البلاد
رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام: وصول الوفد العماني إلى صنعاء لاستكمال محادثات تمديد الهدنة الإنسانية
عبد السلام: مطالبنا العادلة هي وقف العدوان ورفع الحصار بشكل كامل وتام وصرف مرتبات جميع الموظفين
عبد السلام: من مطالبنا العادلة خروج القوات الأجنبية من اليمن والتعويضات وإعادة الإعمار
رئيس اللجنة الوطنية اليمنية للأسرى: استقبلنا السبت في مطار صنعاء 13 أسيراً ومعتقلاً مقابل أسير سعودي
عبد القادر المرتضى: الأسرى المفرج عنهم من السجون السعودية هم جزء من الصفقة المتفق عليها عبر الأمم المتحدة
وسائل إعلام يمنية: 60 خرقا لقوى العدوان خلال 24 ساعة في جبهات الساحل الغربي بينها استحدث تحصينات قتالية وهجوم بطائرات
الرئاسة العراقية تطالب تركيا بتحمل المسؤولية وتقديم اعتذار رسمي عن قصف مطار السليمانية المدني في إقليم كردستان
نيويورك تايمز: تسريب وثائق سرية لجهاز الأمن القومي الأميركي متعلقة بأوكرانيا والصين والشرق الأوسط
وسائل إعلام روسية: إسقاط صاروخ أطلق من أوكرانيا على منطقة فيودوسيا في شبه جزيرة القرم
وسائل إعلام رومانية: سلاح الجو اعترض طائرتين روسيتين من طراز سوخوي 27 قرب المجال الجوي للناتو في دول البلطيق
وسائل إعلام صينية: بكين تجري تدريبات على تطويق كامل لتايوان
مائدة الإمام زين العابدين لإطعام الفقراء والمساكين تستقبل تبرعاتكم طيلة شهر رمضان المبارك على الرقمين: 01/277519_03/745241
وسائل إعلام عبرية تتحدث عن سقوط صاروخين في منطقة مفتوحة بالجولان المحتل والجيش الإسرائيلي يعلن تفعيل صفارات الإنذار في موشاف ميتسر
منذ 1 ساعة
8 April، 2023
الجولان المحتل
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