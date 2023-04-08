تقرير مصور | عودة “النافعة” الى العمل ابتداء من الثلاثاء

تستأنف هيئة ادارة السير عملها يوم الثلاثاء المقبل بعد اقفال لمدة طويلة وبدوام عمل لثلاثة ايام اسبوعيا. وبعد اقفال قسري واضرابات متواصلة تعود هيئة ادارة السير الى العمل مجدداً. فبحسب معلومات للمنار فان يوم الثلاثاء ستفتح خمسة مراكز، هي الدكوانة – زحلة – طرابلس – صيدا- النبطية ابوابها فيما ستبقى كل من مراكز الاوزاعي – جونية وعاليه مقفلة في الوقت الراهن.

وبحسب المصادر فان المراكز ستعود للعمل مجدداً بمعظم موظفيها الاساسيين غير المرتبطين بملفات قضائية ، فيما مركز الداكونة فاساس عديده خمسة عشر ضابطاً ومثلهم من الرتباء. وبحسب المصادر فان دوام العمل المبدئي سيكون ثلاثة ايام اسبوعيا، اي ايام الثلاثاء، الاربعاء والخميس، للتخفيف من تكلفة النقل عن الموظفين والعسكرين، فيما استبعدت فكرة اضراب الموظفين بعد تسوية اوضاعهم المالية، وتحصيلهم لكل الزيادات والتقديمات التي لحقت موظفي القطاع العام.

وتشير هذه المصادر الى أن الاولوية ستكون في المرحلة الاولى تسجيل السيارات الاجنبية والتي تسجل لأول مرة، وهنا وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية فان يوم يوم الثلاثاء سيخصص لتسجيل السيارات التي تنتهي ارقام هياكلها من 0 الى 3، والاربعاء من 4 الى 6، والخميس من 7 الى 9. أما فيما خص دفاتر السوق فان استبدالها وتجديدها سيأتي بعد ايام من عودة العمل الى أن يتم اعادة تدريب الفريق الجديد.

وعن الامور اللوجستية تشير المصادر الى ان القرطاسية ، صكوك البيع باتت متوفرة وبشكل كبير، كذلك الامر بالنسبة للمازوت لتأمين الكهرباء، كما وتم تأمين الاختام ومستلزمات الضباط لهذه المرحلة والتي سيكونون فيها العنصر التشغيلي والاشرافي الاساسي في مركز الهيئة الرئيسي في الدكوانة.

المصدر: المنار