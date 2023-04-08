الشيخ الخطيب يستنكر التهديدات الاسرائيلية ضد لبنان: مدعوون لتجسيد تضامننا بالاسراع في انتخاب رئيس

استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان “التي تضاف الى الانتهاكات المتكررة لسيادة لبنان في اعمال عدوانية ناجمة عن طبيعة الكيان العنصري”.

ودعا في بيان، اللبنانيين الى “الوقوف صفا واحدا في مواجهة التهديدات الإسرائيلية المعبرة عن طبيعته العدوانية التي يمارسها باغتصابه فلسطين والمقدسات الاسلامية والمسيحية واعتداءاته المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وبخاصة تدنيسه للمسجد الاقصى والاعتداء على المصلين في ليالي شهر رمضان المبارك دون اي اعتبار إنساني او ديني أو أخلاقي أو قانوني ولمواثيق دولية مختلقا ذرائع لعدوانه سببتها اعتداءاته الارهابية للخروج من مأزقه الداخلي”.

وختم الشيخ الخطيب: “اننا ندعو اللبنانيين الى التنبه لمكائد العدو الصهيوني ومحاولته الاصطياد بالماء العكر بالاستفادة من الانقسام السياسي الداخلي لزيادة الشرخ بين اللبنانيين لتحقيق اهدافه الخبيثة، ولذلك فهم مدعوون لتجسيد تضامنهم الوطني بالاسراع في انجاز الاستحقاق الرئاسي بروح توافقية والتمسك بوحدتهم الوطنية والوقوف خلف الجيش والمقاومة في حماية لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام