انطلاق المناورات العسكرية الصينية في مضيق تايوان

أطلقت الصين تدريبات عسكرية تستمر 3 أيام في مضيق تايوان، قال الجيش الصيني إنها تشكل “تحذيرا صارما” موجها إلى “القوات الانفصالية” في الجزيرة، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وذكر المتحدث باسم الجيش شي يي في بيان، أن “هذه العمليات هي بمثابة تحذير صارم ضد التواطؤ بين القوى الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان والقوى الخارجية، وضد أنشطتها الاستفزازية”.

وأعلن الجيش الصيني، أن الهدف من التدريبات العسكرية التي تستمر 3 أيام هو “الاستعداد القتالي” في مضيق تايوان وسط توتر مع الجزيرة بعد اجتماع الرئيسة التايوانية تساي إنغ- وين مع رئيس مجلس النوّاب الأميركي.

وقالت قيادة المسرح الشرقي في جيش التحرير الشعبي الصيني إن مناورات “السيف الحاد المتحد” ستستمر 3 أيام وهدفها “الاستعداد القتالي”.

المصدر: ا ف ب