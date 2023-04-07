عشرات الالاف يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى المبارك – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2023 - 14:04

عشرات الالاف يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى المبارك

منذ 32 mins 7 April، 2023
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