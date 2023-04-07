مدفعية الاحتلال تستهدف نقطة للضبط الميداني في محيط ملكة شرق حي الزيتون شرقي غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2023 - 11:02

مدفعية الاحتلال تستهدف نقطة للضبط الميداني في محيط ملكة شرق حي الزيتون شرقي غزة

منذ 40 mins 7 April، 2023
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