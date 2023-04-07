عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 7 نيسان 2023

العناوين:

الأخبار:

ـ محور المقاومة يتحرّك: القدس ليست وحدها

ـ إيران – السعودية: الاتفاق «في السليم»

ـ الكازينو يخالف «الشراء العام»: نحن شركة خاصة!

ـ الشغور مستمر في ظل مشروعين خارجيين متناقضين

البناء:

ـ واشنطن تعطّل إدانة الكيان في مجلس الأمن… وتدعو إلى التهدئة وضمان أمن الأماكن الدينية

ـ صواريخ على الجليل الغربي من الجنوب رداً على الاعتداءات على الأقصى تحمي المصلين ليلاً

ـ الكيان لتوزيع الرد بين لبنان وغزة… وتفادي معادلة الردع… والمقاومة في أعلى جهوزية

الجمهورية:

ـ توتر جنوبًا في زمن إتفاق الرياض – طهران.. ونتنياهو يتوعّد

ـ باريس والرياض: الرئاسة على النار

ـ كيف ترضى السعودية في لبنان ولا تَغضب إيران.

اللواء:

ـ انقسام في “إسرائيل” حول مغامرة الرد على الكاتيوشا.. وعدوان على غزة ليلًا

ـ لبنان ينشط لنزع ذرائع التصعيد.. والبيت الأبيض يضغط لعدم تكرار القصف

ـ زيادات القطاع العام شاملة أو لا تكون

الديار:

ـ صواريخ تستهدف المستوطنات ردًا على اقتحام الاقصى واسرائيل «تهول» برد قاس

ـ خشية اسرائيلية من «تشبيك الجبهات» وتحذيرات غربية من تدهور خطر للأحداث

ـ خطوات لتعزيز الثقة بين طهران والرياض و«ضبابية» البخاري تثير قلق جعجع

النهار:

– الانتهاك الأخطر منذ 2006 و”إسرائيل” تتوعد

– إشتعال غزة بعد توترات الأقصى ولبنان والمنطقة على حافة حرب

– لبنبن فرحان وعبد اللهيان يؤكدان في بكين على تحقيق “الأمن والاستقرار” في المنطقة

نداء الوطن:

ـ الصواريخ مجهولة معلومة و”إسرائيل” تتوعد بردّ يستمر أيامًا

ـ الجنوب ساحة مستباحة بعد الترسيم وبكين

الاسرار:

البناء:

– قال سفير غربي إن المعطيات التي تجمّعت لديه وتمّ ابلاغها الى مركز القرار في بلاده أن الوضع على الحدود الجنوبية للبنان على شفا الانفجار، إذا أساء الإسرائيليون تقدير حدود قدرتهم على التصرف سواء بما يخصّ الوضع في القدس أو في التعامل مع التداعيات، وخصوصاً أي استهداف في لبنان.

– يؤكد مصدر خليجي أن اتفاقات بكين حول اليمن ضمن التفاهم الإيراني السعودي تضمنت طلبات أنصار الله لجهة وقف الانخراط السعودي في حرب اليمن، بما في ذلك فك الحصار الجوي والبحري مقابل التزام يمني بضمانة ايرانية بعدم استهداف العمق السعودي وتحييد كل ما يتصل بأمن الطاقة.

الجمهورية:

ـ يؤكّد قطب سياسي أنّ ما سُرِّب عن لقاءات مع موفد إقليمي لا يعدو كزنه محاولات لتحويل الأنظار عمّا يدور في الكواليس إزاء استحقاق حسّاس.

ـ أكّد سفير دولة إقليمية لدى لبنان عدم ممناعته في عقد لقاء مع سفير دولة أخرى بعد الإنفراج في العلاقات بين البلدين.

ـ سفير دولة كبرى أعرب عن خشيته من أن يؤدي عدم الاتفاق على إنجاز الإستحقاق الرئاسي قريبًا إلى مزيد من التداعيات.

النهار:

ـ يعمد شقيق أحد المرشحين الرئاسيين إلى توزيع أموال على جهات مؤثرة سياسية وإعلامية بعدما لاحظ بعض الاعتراض والممانعة على وصول شقيقه من جهات عدة جاهر بعضها بالرفض.

ـ يؤكد مرجع نيابي سابق على شهر تموز موعدًا للانتخابات الرئاسية ويناقضه آخر في جلسة خاصة مراهنًا على موعد نهاية أيار.

ـ يقول وزير سابق إن ماكينة حزبية تزعم أن المرشح سليمان فرنجية قال للسعوديين ان انتخابه يباعد ما بين “التيار الوطني الحر” وحزب الله.

ـ تشهد حركة الحجوزات للصيف إقبالًا من المغتربين والعرب مرشحة للإزدياد إذا نجحت التسوية الرئاسية.

ـ لوحظ انطلاق الماكينات الإنتخابية، على خلفية دعوة وزير الداخلية الهيئات الناخية، بعد برودة ظاهرة.

اللواء:

– لا تُخفي القنوات الدبلوماسية اقتناعها بأن الطبقة السياسية برموز كبيرة فيها باتت قاب قوسين أو أدنى من فرض عقوبات أميركية وربما أوروبية أيضاً.

– تجدَّدت الخلافات داخل الأطر التمثيلية لمكونات القطاع العام (من المتقاعدين الى العاملين في الخدمة)، مما يجعل عمليات الضغط ضعيفة لجهة التجاوب الرسمي مع مطالب الحد الادنى!

-فوجئت أطراف وسيطة بتمسّك «الثنائي الشيعي» بالمرشح المعلن فرنجية باعتباره أولاً وثانياً وثالثاً… حتى أخيراً!

نداء الوطن:

ـ انشغلت نائبة في حجز مقعد متقدّم لرئيس تكتلها في القداس الذي جرى خلال الخلوة الروحية التي عقدت في بيت عنيا للنواب المسيحيين.

ـ يردد بعض المتابعين للشأن الرئاسي أنّ فشل المشاورات السياسية الحاصلة على أكثر من صعيد سمح بدخول ترشيحات من خارج السياق، منها على سبيل المثال فيليب زيادة.

ـ أثارت الخلوة التي عقدت بين البطريرك الماروني بشارة الراعي ورئيس «تكتل لبنان القوي» جبران باسيل قلق بعض الموارنة، لا سيما المرشحين منهم.

المصدر: صحف