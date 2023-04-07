الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة: تهديدات العدو لن تخيفنا وعلى مقاتلينا الابطال ان يكونوا على اهبة الاستعداد للرد على اي عدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2023 - 00:16

الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة: تهديدات العدو لن تخيفنا وعلى مقاتلينا الابطال ان يكونوا على اهبة الاستعداد للرد على اي عدوان

منذ 2 ساعة 6 April، 2023
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