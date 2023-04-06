“الشيوعي” دان العدوان الصهيوني على الأقصى: لأوسع تحرك بمواجهة الاحتلال وسياساته

دان المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني في بيان “الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الشعب الفلسطيني وآخرها الاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى وما تخللها من ضرب وحشي واعتقال وتكبيل لهم ولعائلاتهم”.

واضاف البيان “تحاول سلطات العدو أن تعكس أزماتها الداخلية المتفاقمة عبر الانتقام من الشعب الفلسطيني، لكنّ هذا الشعب الجبار سيستمر في مقاومته الشعبية والوطنية ضد الاحتلال وجيشه ومستوطنيه حتى تحقيق الدولة العلمانية الديموقراطية على كامل التراب الفلسطيني”.

ودعا البيان إلى “أوسع تحرك تضامني سياسي وشعبي عربي وأممي في مواجهة الاحتلال وسياسات الفصل العنصري وممارساته الإجرامية اليومية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام