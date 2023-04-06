الطقس في لبنان..

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني في لبنان ان يكون الطقس غدا الجمعة، قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب متوسطة، ثم مساء يتحول الى غائم بسحب مرتفعة ورياح ناشطة 55 كلم/س تشتد احيانا لتصل سرعتها لحدود 85 كم/س، اما في المناطق الشمالية فمن المتوقع ان تصل الى ما يقارب ال95 كلم/س، يرتفع معها موج البحر وتكون محملة بالغبار فتصبح الأجواء سديمية(غبار بالاجواء).

-الحال العامة: طقس ربيعي يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر الجمعة، ومن ثم يتأثر تدريجيا بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها مصر والخليج العربي، تبلغ ذروتها الاحد حيث تؤدي الى ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، معدل درجات الحرارة لشهر نيسان من 15 الى 24 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا بالاجمال مع رياح ناشطة احيانا ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، وارتفاعها بشكل تدريجي في الداخل.

الجمعة: قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ثم مساء يتحول الى غائم بسحب مرتفعة ورياح ناشطة 55 كلم/س تشتد احيانا لتصل سرعتها لحدود 85 كم/س، اما في المناطق الشمالية فمن المتوقع ان تصل الى ما يقارب الـ95 كلم/س، يرتفع معها موج البحر وتكون محملة بالغبار فتصبح الأجواء سديمية.

السبت: غائم بسحب متوسطة ومرتفعة ورياح ناشطة تشتد احيانا 40 كلم/س ، دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل واستمرار ارتفاعها فوق الجبال وفي الداخل.

الأحد: غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، ورياح ناشطة تشتد احيانا بخاصة في المناطق الشمالية لتصل الى ما يقارب 65 كلم/س مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية.

-الحرارة على الساحل من 15 الى 24 درجة، فوق الحبال من 10 الى 20 درجة، في الداخل من 11 الى 27 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، تتراوح سرعتها بين 25 و 40 كلم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام