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April 4 2023 - 22:50

وزارة العمل على الطاقة الشمسية

منذ 2 ساعة 4 April، 2023
تقارير مصورة - لبنان

الطاقةُ النظيفةُ تضيءُ وزارةَ العملِ بهبةٍ من القطاعِ الخاص.

المصدر: قناة المنار

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