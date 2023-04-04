الاستخبارات البيلاروسية: دول مجاورة تحتضن معسكرات لتدريب الإرهابيين على نشر الفوضى في البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2023 - 17:40

الاستخبارات البيلاروسية: دول مجاورة تحتضن معسكرات لتدريب الإرهابيين على نشر الفوضى في البلاد

منذ 45 mins 4 April، 2023
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