قائد الجيش استقبل الخليفي والوزير القطري شدد على دعم المؤسسة العسكرية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2023 - 14:36

قائد الجيش استقبل الخليفي والوزير القطري شدد على دعم المؤسسة العسكرية

منذ 2 ساعة 4 April، 2023
العماد جوزاف عون
لبنان

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة ، وزير الدولة في وزارة خارجية دولة قطر الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي على رأس وفد، في حضور سفير دولة قطر في لبنان ابراهيم عبد العزيز السهلاوي، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
ونوّه الوزير الخليفي “بدور المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الراهنة”، مشددًا على “ضرورة استمرار دعمها لتمكينها من تنفيذ مهماتها في حفظ أمن لبنان واستقراره”.
من جهة أخرى، شكر العماد عون دولة قطر بشخص الأمير تميم بن حمد آل ثاني “على الدعم المستمر للمؤسسة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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