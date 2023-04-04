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April 4 2023 - 14:36

انخفاض أسعار الذهب وسط مخاطر تضخمية

منذ 3 ساعة 4 April، 2023
Gold World
اقتصاد - صفحات منوعة

انخفضت أسعار الذهب اليوم مع تقييم المستثمرين للمسار المتوقع للسياسة النقدية بالولايات المتحدة، بعدما أظهرت بيانات تراجع نشاط الصناعات التحويلية هناك، وسط مخاطر تضخمية أثارتها تخفيضات الإنتاج من مجموعة أوبك بلس.
وذكرت رويترز أن الذهب تراجع في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1978.10 دولاراً للأوقية.
كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1997.30 دولاراً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة خسرت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة مسجلة 23.79 دولاراً للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 982.62 دولاراً وهبط البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1453.64 دولاراً.

المصدر: وكالات

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