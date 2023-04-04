بالفيديو | إصابة العشرات جراء خروج قطار عن مساره في هولندا

قالت خدمات الطوارئ الهولندية إن قطار ركاب كان يقل 50 شخصا على الأقل خرج عن مساره، اليوم الثلاثاء بعد اصطدامه بمعدات بناء على المسار، ليصاب العشرات بجروح منهم الخطيرة.

وقالت خدمات الطوارئ إن فرق الإنقاذ كانت في موقع الحادث في قرية فورشوتن بالقرب من لاهاي، مشيرة إلى أن بعض الجرحى عولجوا على الفور فيما تم نقل آخرين إلى المستشفى.

وذكرت وكالة أنباء “إيه إن بي”، أن العربة الأمامية للقطار الليلي من مدينة ليدن إلى لاهاي خرجت عن مسارها وسقطت في حقل بعد الحادث. وأضافت أن العربة الثانية كانت إلى جانبها واندلع حريق في العربة الخلفية، لكن تم إخماده فيما بعد.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن قطار الركاب اصطدم بقطار شحن. وقالت شركة السكك الحديدية الهولندية (NS) في تغريدة على “تويتر” إن القطارات بين ليدن وأجزاء من لاهاي ألغيت بسبب الحادث.

المصدر: وكالات