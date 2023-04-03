قيس سعيّد يوجّه بتعيين سفير لتونس في دمشق

وجّه الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الاثنين، بالشروع في “إجراءات تعيين سفير تونس بدمشق”. وجاء ذلك خلال استقبال قيس سعيد بقصر قرطاج وزير الخارجية نبيل عمار، مؤكدا خلال اللقاء على “ضرورة التمسك بمبادئ السياسة الخارجية للدبلوماسية التونسية، ومن أهمها عدم الانخراط في أي محور واستقلال القرار الوطني”، بحسب بيان للرئاسة التونسية.

وشدد سعيّد على أن “مواقف تونس في الخارج تنبع من إرادة شعبها في الداخل”.

وشهدت العلاقات بين الحكومة السورية وتونس تطورات باتجاه التقارب والإعلان عن نيّة تونسية باستعادة العلاقات الدبلوماسية، المقطوعة بين الجانبين منذ عهد الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي في عام 2012.

وفي 5 مارس/آذار الماضي، أجرى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية تونس نبيل عمار، لبحث عودة العلاقات بين الطرفين.

المصدر: مواقع