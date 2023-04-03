مع الحدث| مادايان للمنار: هناك مقاربة جديدة لدى السعوديين

قال رئيس المركز اللبناني للدراسات و المعلومات رافي مادايان لبرنامج مع الحدث على قناة المنار ان زيارة الوزير السابق سليمان فرنجية إلى فرنسا لم يقم بها أي مرشح رئاسي آخر، اضاف عندما تُوجه الدعوة إلى فرنجية وتجري معه محادثات بشأن مواقفه من عدد من الملفات المحلية والاقليمية والاقتصادية فهذا يعني ان هناك دولاً تتعامل مع فرنجية بوصفه المرشح الابرز إلى رئاسة الجمهورية.

وعن التوجهات السعودية الجديدة تجاه ايران وسوريا قال مادايان ان الامريكيين ورطوا محمد بن سلمان في اليمن وهو بدأ يأخذ مسافة من الامريكيين فذهب إلى اتفاق مع إيران وعرقل الامريكيون الاتفاق الذي أوشك ان يوقّع في مسقط بين السعودية واليمن، وهو ما يظهر ان الامريكيين هم من يؤخرون الحل في اليمن حتى الآن. واعتبر مادايان ان هناك مقاربة جديدة لدى السعوديين تستند إلى رؤية بأن مركز الاقتصاد العالمي يتجه شرقا، وأن من يحمي السعودية ودول الخليج وامدادات النفط عبر هرمز هي ايران .